Artvin Şavşat'ta heyelanla kapanan köy yolunu Karayolları açmaya çalışıyor - Son Dakika
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Artvin Şavşat'ta heyelanla kapanan köy yolunu Karayolları açmaya çalışıyor

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Artvin Şavşat\'ta heyelanla kapanan köy yolunu Karayolları açmaya çalışıyor
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Artvin'in Şavşat ilçesi Meydancık köyü yolunda sabah saatlerinde meydana gelen heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri, yolu yeniden ulaşıma açmak için iş makineleriyle çalışma başlattı.

ARTVİN'in Şavşat ilçesi Meydancık köyü yolu, meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Ekipler, yolu açmak için çalışma başlattı.

Şavşat ilçesi Meydancık köyü yolunda sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya parçalarının düştüğü kara yolu, ulaşıma kapandı. İhbar üzerine bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi. Ekipler yolun yeniden ulaşıma açılması için iş makineleriyle çalışma başlattı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Artvin Şavşat'ta heyelanla kapanan köy yolunu Karayolları açmaya çalışıyor - Son Dakika
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