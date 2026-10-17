Artvin Şavşat\'ta heyelanla kapanan Meydancık yolu Karayolları ekiplerince açıldı

Artvin Şavşat'ta heyelanla kapanan Meydancık yolu Karayolları ekiplerince açıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Artvin'in Şavşat ilçesinde heyelan nedeniyle kapanan Meydancık karayolu, Karayolları ekiplerinin iş makineleriyle temizlik çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Yamaçtan kopan kaya ve toprak parçalarının sürüklendiği yol çift yönlü ulaşıma kapanmıştı.
Artvin'in Şavşat ilçesinde heyelan nedeniyle kapanan Meydancık karayolu ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.
Yamaçtan kopan kaya ve toprak parçalarının yola sürüklenmesi nedeniyle yol çift yönlü ulaşıma kapandı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri, iş makineleriyle kaya kütlelerini kaldırmak için çalışma başlattı.
Ekiplerin temizleme çalışmalarının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA
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