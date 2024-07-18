Artvin Valisi, Artvin Motosiklet Kulübü Derneği Üyelerini Kabul Etti - Son Dakika
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Artvin Valisi, Artvin Motosiklet Kulübü Derneği Üyelerini Kabul Etti

Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Artvin Motosiklet Kulübü Derneği üyelerini makamında kabul etti. Ziyarette, dernek başkanı Hüseyin İnce, derneğin faaliyetleri hakkında bilgi vererek, Artvin Motosiklet Festivali'ne davet etti. Dernek, motosikleti insanlara sevdirmek ve güvenli sürüş teknikleri ile motosiklet sürücülerine karşı insanların bakış açılarını değiştirmeyi amaçlamaktadır. Festivalin Artvin'in tanıtımına büyük katkı sağlayacağı ve birçok motosiklet meraklısını kente çekeceği belirtilmiştir. Vali Ünsal, ziyaretten dolayı teşekkür ederek, dernek başkanı ve üyelerine başarılar diledi.

18.07.2024 15:35
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Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Artvin Motosiklet Kulübü Derneği üyelerini makamında kabul etti.

Ziyarette, Artvin Motosiklet Kulübü Derneği Başkanı Hüseyin İnce, derneğin faaliyetleri hakkında Vali Ünsal'a bilgi vererek, bu yıl 11'incisini düzenleyecekleri Artvin Motosiklet Festivali'ne davet etti.

Dernek olarak amaçlarının motosikleti insanlara sevdirmek ve güvenli sürüş teknikleri ile motosiklet sürücülerine karşı insanların bakış açılarını değiştirmek olduğunu belirten İnce, motosikletin de trafikte seyreden bir araç olduğunu, bu bilinci insanlara aşılamak istediklerini ifade etti.

İnce, Artvin'in tanıtımına büyük katkı vereceğine inandıkları, 23-25 Ağustos'ta Kafkasör Yaylası'nda bu yıl 11'incisini yapacakları Artvin Motosiklet Festivali'ne yurt içinden ve yurt dışından birçok motosiklet meraklısını kentte ağırlamanın heyecanını şimdiden yaşadıklarını söyledi.

Nazik ziyaretten ötürü konuklarına teşekkür eden Vali Ünsal ise dernek başkanı ve üyelerine çalışmalarında kolaylık ve başarılar diledi.

Kaynak: AA

Hüseyin İnce, Cengiz Ünsal, Motosiklet, Artvin, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Artvin Valisi, Artvin Motosiklet Kulübü Derneği Üyelerini Kabul Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Artvin Valisi, Artvin Motosiklet Kulübü Derneği Üyelerini Kabul Etti - Son Dakika
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