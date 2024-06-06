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Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Halk Günü Toplantısı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

Valilikte gerçekleştirilen toplantıda görüşmelere katılan vatandaşları tek tek dinleyen Vali Ünsal, kendisine iletilen istek ve ihtiyaçların çözümü için ilgili kurum müdürlerine talimat verdi.

Ünsal, "Devlet olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Devletimizin kapısı her zaman vatandaşımıza açıktır." dedi.