Artvin Valisi Cengiz Ünsal, muhtarlarla istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.
Ünsal, makamında kabul ettiği merkeze bağlı 7 mahalle ve 36 köy muhtarını tebrik ederek, görevlerinde kolaylık ve başarılar diledi.
Yaptığı istişare ve değerlendirme toplantısında muhtarların sorun ve taleplerini dinleyen Ünsal, muhtarların demokrasinin temel taşı olduğunu ifade etti.
Son Dakika › Güncel › Artvin Valisi Cengiz Ünsal, muhtarlarla istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?