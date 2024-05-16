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Artvin Valisi Cengiz Ünsal, muhtarlarla istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Ünsal, makamında kabul ettiği merkeze bağlı 7 mahalle ve 36 köy muhtarını tebrik ederek, görevlerinde kolaylık ve başarılar diledi.

Yaptığı istişare ve değerlendirme toplantısında muhtarların sorun ve taleplerini dinleyen Ünsal, muhtarların demokrasinin temel taşı olduğunu ifade etti.