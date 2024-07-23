Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Yeniköy köyünde incelemelerde bulundu

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Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Yusufeli ilçesine bağlı Yeniköy köyünde incelemelerde bulundu.

Yamaçtan kopan kayalar nedeniyle yaşanan toprak kaymasının ardından bölgeye gelen Vali Ünsal, süreçle ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Vali Ünsal, "Yeniköy köyünde olası risklere karşı 5 ev tedbir amaçlı boşaltılmıştır. Ailelerimiz, Yusufeli ilçemizde bulunan TOKİ konutlarına yerleştirilmiştir. İlgili ekiplerimiz, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için gerekli tüm tedbirleri almış olup, ilgili kurumlarımız sorunu en kısa sürede çözmek amacıyla azami gayret göstermektedirler." dedi.

Ünsal, süreçten etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.