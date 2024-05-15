Artvin Valisi Yusufeli Merkez Viyadüğü'nde İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
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Artvin Valisi Yusufeli Merkez Viyadüğü'nde İncelemelerde Bulundu

Artvin Valisi Yusufeli Merkez Viyadüğü\'nde İncelemelerde Bulundu

Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Yusufeli Merkez Viyadüğü'nde incelemelerde bulundu. Viyadükteki çalışmaların yüzde 99,5 oranında tamamlandığını belirten Ünsal, yapılan üst yapı çalışmalarının tamamlanmasının akabinde Yusufeli Merkez Viyadüğü'nün hizmete açılacağını söyledi.

15.05.2024 13:17
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Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Yusufeli Merkez Viyadüğü'nde incelemelerde bulundu.

Ünsal, önümüzdeki günlerde açılması planlanan, 90 kilometrelik Yusufeli-Artvin kara yolunu 16 kilometre kısaltacak viyadükteki çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı.

Viyadükteki çalışmaların yüzde 99,5 oranında tamamlandığını belirten Ünsal, yapılan üst yapı çalışmalarının tamamlanmasının akabinde Yusufeli Merkez Viyadüğü'nün hizmete açılacağını söyledi.

Ünsal, sohbet ettiği teknik ekip ve işçilere çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Kaynak: AA

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