Artvin ve Ordu'da Eğitime Kar Engeli

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Artvin ve Ordu'da kar nedeniyle tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Artvin Valiliğinden yapılan açıklamada, sabah saatlerinde başlayan karın, Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre gün boyu devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Yağış nedeniyle riskler oluşabileceği vurgulanan açıklamada, "Olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak il genelinde tüm resmi, özel örgün, yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime 20 Şubat Perşembe günü bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de bugün idari izinli sayılacağı aktarıldı.

Ordu

Ordu'da da kar nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sabah saatlerinde başlayan ve devam eden yoğun kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle, il genelindeki tüm resmi ve özel tüm eğitim öğretim kurumlarında eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır."