Asansörde mahsur kalan Beren'in ölümünde 3 itfaiyeciye 22 yıl 6'şar ay hapis istemi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Asansörde mahsur kalan Beren'in ölümünde 3 itfaiyeciye 22 yıl 6'şar ay hapis istemi

Asansörde mahsur kalan Beren\'in ölümünde 3 itfaiyeciye 22 yıl 6\'şar ay hapis istemi

ANKARA'da 23 Temmuz'da asansörde mahsur kalan Beren Su Bolat'ın (13), itfaiye ekibinin kurtarma çalışması sırasında asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili tutuklu itfaiye görevlileri Ercan Yıldız, Bayram Babatürk, Buğra Yalabık hakkında, 'Bilinçli taksirle ölüme ve...

20.11.2024 12:33  Güncelleme: 12:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANKARA'da 23 Temmuz'da asansörde mahsur kalan Beren Su Bolat'ın (13), itfaiye ekibinin kurtarma çalışması sırasında asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili tutuklu itfaiye görevlileri Ercan Yıldız, Bayram Babatürk, Buğra Yalabık hakkında, 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 22'şer yıl 6'şar aya kadar hapis talebiyle dava açıldı. İddianamede itfaiyecilerin kurtarma çalışmasında tehlikeli davranış sergileyerek, kazaya sebebiyet verdikleri belirtildi.

Sincan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 4'üncü Cadde'de 23 Temmuz'da sınıf arkadaşının oturduğu apartmana giden Beren Su Bolat, arkadaşı ile birlikte 5 ve 6'ncı katlar arasında duran asansörde mahsur kaldı. İtfaiye görevlilerinin çalışması sırasında Beren Su, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybederken, arkadaşı kurtarıldı. Açılan soruşturma kapsamında itfaiye şefi Ercan Yıldız, itfaiye erleri Bayram Babatürk, Buğra Yalabık tutuklandı. Beren Su'nun ölümüyle ilgili iddianame hazırlandı. İddianamede, şüpheli 3 itfaiyecinin kanun ve yönetmelikle düzenlenen kurtarma faaliyetlerine uygun olmayacak şekilde işlerini icra ettikleri, asansörü güvenli kat denilen alana indirmedikleri, asansöre ana kumanda merkezinden müdahalede bulunmaksızın asansörün 5 ile 6'ncı kat arasında kaldığı haliyle asansörün kapısını açarak kurtarmayı yaparken, Beren Su Bolat'ın 5'inci kat boşluğundan zemine düşmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi.

İddianamede kazanın alınacak güvenlik tedbirleri, dikkatli ve özenli davranış ile önlenebilecek olduğu, kaçınılmazlık ilkesinin söz konusu olmadığı, asansörün bozulma hadisesinin tehlikeli bir durum olduğu, şüpheli itfaiye görevlilerinin ise kurtarma faaliyetinde gerekli tedbirleri almayarak tehlikeli durumu kontrol altına almadan, tehlikeli davranış sergileyerek kazayı önlemek yerine kazaya sebebiyet verdikleri belirtildi. Bu haliyle şüphelilerin eylem yoğunlukları itibarıyla bilinçli taksir ile hareket ettiklerinin kabulü gerektiğine dikkat çekildi.

'BU EKİPTE 2'NCİ GÜNÜMDÜ'

İddianamede itfaiye görevlilerinin ifadelerine de yer verildi. İtfaiye eri Buğra Yalabık, normalde çalıştığı ekibin bu ekip olmadığını belirterek, "Ben geçici olarak personel ihtiyacından dolayı burada görevlendirildim. Henüz daha 2'nci günümdü, bu olay da bizim kurtarma faaliyeti kapsamında uygun bir kurtarma faaliyeti değildir. Normal şartlarda elektrik kesilerek asansörün makine dairesinin bulunduğu yerden manuel müdahale yöntemiyle asansör güvenli kat dediğimiz yere indirilir ve bu şekilde kurtarma faaliyeti devam ettirilir. Ancak hem mesleki tecrübe hem de rütbe gereği ben emir eriyim. Bu faaliyet kapsamında emir komuta itfaiye çavuşunda idi. O ne derse o şekilde hareket ettik. Bu olaya müdahale ederken bu şekilde bir kurtarma faaliyeti icra etmedik" dedi.

'ASANSÖR EĞİTİMİM YOKTUR'

İtfaiye şefi Ercan Yıldız, medyaya yansıyan ve kurtarma çalışması sırasında çekilen fotoğrafta elinde su matarası olduğu yönündeki bilginin doğru olmadığını söyleyerek, "Elimdeki kesinlikle su matarası değildi. Bizim itfaiye aracımızda bulunan içerisinde asansör anahtarları olan kutudur. Bu tarz asansörde mahsur kalma olaylarında halat veya bir benzeri alet ya da edevat kullanmıyoruz. Buna ilişkin ne aracımızda ne de envanterimizde herhangi bir eşya yoktur. Biz kurtarma faaliyetine ilişkin zaman zaman eğitim de almaktayız. Ancak benim asansör eğitimim yoktur. Olayın meydana geldiği anda ot yangınına müdahale ediyorduk. Anons gelmesi üzerine olay yerine geçtik. Diğer 2 arkadaşım Bayram ile Buğra'nın asansör eğitimi vardır. Buna ilişkin sertifika olur. Benim sertifikamın olmaması olaya müdahale etmeyeceğim anlamına gelmez. Daha önce de birçok kez asansör kurtarma faaliyetinde bulundum" ifadelerini kullandı.

'OLASI KASTLA ÖLDÜRME SAYILABİLİR'

Beren Su Polat'ın avukatı Ali Yüksel Özmen, Beren Su Polat dosyasında sanık itfaiyecilerin kendilerini ellerinde termos olmadığı şeklinde savunduklarını belirterek, "Ellerinde termos olup olmaması önemli değil. Bilirkişi raporunda da belirtildiği gibi ellerinde hala maymuncuk ile duruyorlar. Oysaki böyle itina gerektiren bir işte çalışan insanların, ellerinin boş olması gerektiğini, ellerindeki aleti bir yere bırakıp boş elleri ile çalışmaları gerektiğini bilmeleri gerekir. Kaldı ki normalde 6'ncı kattan giriş yapmaları gerektiği halde 5'inci kattan giriş yapıyorlar. Yine tanık ifadeleri ile de sabit ki, bu çok vahim bir hata, küçük çocuğa 'kendini bırak' diyorlar ve tutmuyorlar. Zaten bu nedenlerle savcılık makamı da itfaiyecilerin bu hatalarını bilinçli taksir saydı. Kaldı ki bu bile yeterli değil. Olası kastla öldürme sayılabilir. Şu an tutuklular. Biz küçük bir çocuğun bu şekilde ölümüne sebep olan sanıkların tutuklu yargılanmasını talep edeceğiz. Sonuna kadar bu işin takipçisi olacağız. İnsanlarımız bu tür olaylarla ölmesin istiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Ercan yıldız, Güvenlik, İtfaiye, Güncel, Hukuk, Olay, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Asansörde mahsur kalan Beren'in ölümünde 3 itfaiyeciye 22 yıl 6'şar ay hapis istemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:32 DEM Parti’li Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ile CHP’li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’e 6 yıl 3’er ay hapis cezası verildi. DEM Parti'li Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ile CHP'li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'e 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.
13:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan asgari ücret mesajı: Hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz
13:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD’nin Ukrayna’ya füze izni kararı doğru değil, dünya büyük bir savaşın eşiğine gelebilir Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'nin Ukrayna'ya füze izni kararı doğru değil, dünya büyük bir savaşın eşiğine gelebilir
10:14 Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP’li vekiller arasında arbede Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP'li vekiller arasında arbede
10:12 Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün İlk sanıktan ilişki itirafı Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün! İlk sanıktan ilişki itirafı
20:16 Mauro Icardi’den Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım Mauro Icardi'den Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım
20:04 Galatasaray’da umduğunu bulamayan Yusuf Demir, ezeli rakibe imza atacak Galatasaray'da umduğunu bulamayan Yusuf Demir, ezeli rakibe imza atacak
19:39 Beşiktaş ve Galatasaray’ın istediği Rayan Cherki’nin bonservisi dudak uçuklattı Beşiktaş ve Galatasaray'ın istediği Rayan Cherki'nin bonservisi dudak uçuklattı
19:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Putin’in nükleer doktrini onaylamasıyla ilgili ilk yorum: NATO değerlendirmeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'in nükleer doktrini onaylamasıyla ilgili ilk yorum: NATO değerlendirmeli
19:01 Yenidoğan Çetesi’nin yargılandığı dava yarın devam edecek İşte bugünkü duruşmada yaşananlar Yenidoğan Çetesi'nin yargılandığı dava yarın devam edecek! İşte bugünkü duruşmada yaşananlar
18:55 Bayraktar TB3 SİHA, Dünya Havacılık Tarihine Geçti Bayraktar TB3 SİHA, Dünya Havacılık Tarihine Geçti
18:54 Doğuştan işitme engelli vatandaşın ilk duyduğu “Osimhen“ oldu Doğuştan işitme engelli vatandaşın ilk duyduğu "Osimhen" oldu
18:44 Di Maria’dan dikkat çeken Mourinho itirafı Di Maria'dan dikkat çeken Mourinho itirafı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2024 14:03:31. #1.11#
SON DAKİKA: Asansörde mahsur kalan Beren'in ölümünde 3 itfaiyeciye 22 yıl 6'şar ay hapis istemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.