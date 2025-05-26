ASEAN 2045 Vizyonu Kabul Edildi

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen 46. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi'nde liderler, Kuala Lumpur Deklarasyonu'yla kabul ettikleri, 20 yıl boyunca bölgenin kalkınma ve işbirliğine rehberlik edecek "ASEAN 2045: Ortak Geleceğimiz" Vizyonu'nu kabul etti.

Bernama Ajansının haberine göre ASEAN'ın kabul ettiği deklarasyon, 2015'te onaylanan "ASEAN 2025: Birlikte İleriye Doğru" Vizyonu'nun yerini alacak.

Yeni vizyonla ASEAN'ın daha dirençli, yenilikçi, dinamik ve insan merkezli bölgesel topluluk haline getirilmesi hedefleniyor.

"Önümüzdeki yıllar, teknoloji ve bilimdeki devrimlerle tanımlanacak"

Malezya Dışişleri Bakanlığı, Başbakan Enver İbrahim'in konuyla ilgili değerlendirmesini paylaştı.

İbrahim, yeni kabul edilen vizyonla bölgesel bütünleşme yolculuğunda belirleyici aşamaya gelindiğine dikkati çekerek, katkıda bulunan herkese teşekkürlerini iletti.

Jeopolitik gerilimlerin, ekonomik parçalanmanın, iklim ve teknolojik bozulmaların uluslar arasındaki bağları test ettiğini belirten İbrahim, "Önümüzdeki yıllar, teknoloji ve bilimdeki devrimlerle tanımlanacak." ifadesini kullandı.

İbrahim, yapay zekanın ve dijital yeniliklerin sadece refahı değil birlikteliği de belirleyecek birer etken olduğunu kaydederek, bu teknolojilerin risk de taşıdıklarına işaret etti.

Bunların doğru şekilde yönetilmemesi durumunda eşitsizliği derinleştirebileceğini, geçim kaynaklarını azaltabileceğini ve kuralları aşabileceğini ifade eden İbrahim, "Yenilikleri sadece kucaklamakla kalmamalı, onu birlikte ve özenle yönetmeyi de öğrenmeliyiz." görüşünü paylaştı.

İbrahim, ASEAN'ın entegrasyonunun insan merkezli olması gerektiğini vurgulayarak, "Bu da gelişmişlik farklarının kapatılması, yaşam standartlarının yükseltilmesi ve tüm vatandaşlarımızın insan ruhuna ve potansiyeline yatırım yapılması anlamına gelmektedir." değerlendirmesinde bulundu.