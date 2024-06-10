ASEAN, afet müdahale mekanizmalarını geliştirmeyi amaçlıyor

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VİYENTİYAN, 10 Haziran (Xinhua) -- Hem Laos hem de Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) topluluğu için afet müdahale mekanizmalarını geliştirmeyi amaçlayan Tek ASEAN Tek Müdahale (OAOR) Tanıtım Turu, Pazartesi günü Laos'un başkenti Viyentiyan'da başladı.

Laos Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre etkinlik, bölgesel işbirliği ve ASEAN bölgesel afet yönetim mekanizmalarını görüşmek üzere kilit önemdeki paydaşları bir araya getirdi.

OAOR tanıtım turunun öncelikli amacı, ASEAN bölgesel afet yönetim mekanizmalarını tanıtıp güçlendirerek bu mekanizmaların ulusal ve uluslararası çerçevelerle bağlantısını ortaya koymak.

Haberde bu mekanizmaların, birlikte çalışabilirlik ve işbirliğini teşvik etmek suretiyle ASEAN ülkelerinde afet müdahalesinde hız, kapsam ve dayanışmayı geliştirmeyi hedeflediği ifade edildi.