ASELSAN 49. Yaşını Kutladı

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SAVUNMA Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Askeri Elektronik Sanayi'nin (ASELSAN) 49'uncu kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, "ASELSAN'ımız, savunma sanayiimizin yüz akı oldu, olmaya da devam ediyor" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfımızın kuruluşu ASELSAN'ımızın, 14 Kasım 1975'te başlayan yerli ve milli teknolojiler geliştirme yolculuğunda 49'uncu yaşına ulaşmasının heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Yarım asırdır ülkemizin bağımsızlığı için teknolojiler geliştiren, geniş bir alanda çözümler sunan ASELSAN'ımız, savunma sanayiimizin yüz akı oldu, olmaya da devam ediyor. Geçmişten günümüze ASELSAN'ımıza katkı sağlayan tüm çalışma arkadaşlarımıza şükranlarımı sunar, ASELSAN'mızın 49'uncu kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutlarım" dedi.