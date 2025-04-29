ASELSAN'ın 2025 İlk Çeyrek Hasılatı %9 Arttı - Son Dakika
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ASELSAN'ın 2025 İlk Çeyrek Hasılatı %9 Arttı

ASELSAN, 2025'in ilk çeyreğinde hasılatını, geçen yıla göre %9 artırarak 22,8 milyar TL'ye ulaştı.

29.04.2025 23:21
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ASELSAN, 2025 yılının ilk çeyreğine ait enflasyon muhasebesi uygulanmış finansal sonuçlarını açıkladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde, şirketin yılın ilk üç ayında elde ettiği hasılatın bir önceki yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 9 artarak 22,8 milyar TL'ye ulaştığı belirtildi.

ASELSAN, enflasyon muhasebesi uygulanmış 2025 yılı ilk çeyreğine ait finansal sonuçlarını açıkladı. Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamaya göre ASELSAN'ın 2025 yılının ilk çeyreğine ait hasılatı bir önceki yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 9 artarak 22,8 milyar TL'ye ulaştığı belirtildi. Yeni alınan işlerde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46 artışla 1,5 milyar dolar seviyesinde güçlü bir büyüme kaydedildi. İhracat odaklı büyüme stratejisini kararlılıkla sürdüren ASELSAN'ın imzaladığı ihracat sözleşmeleri, aynı dönemde yüzde 220 artarak 372 milyon dolar seviyesine ulaştı. ASELSAN'ın bakiye siparişleri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 artışla 15 milyar dolara yükseldi.

GEÇEN YILA GÖRE İLK ÇEYREK HASILATI YÜZDE 9 BÜYÜDÜ

Oyun değiştirici teknolojiler geliştiren, ihracat odaklı büyüyen ve alanında en iyi ürünü üreten ASELSAN'ın 2025 yılı ilk çeyrek hasılatı geçen yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 9 büyüyerek 22,8 milyar TL'ye ulaştı. Söz konusu dönemde elde edilen hasılatta Hava Savunma Sistemleri, Silah Sistemleri, Radar, Elektronik Harp, Elektro-Optik, Deniz Sistemleri ve Askeri Haberleşme Sistemlerine yönelik teslimatlar önemli pay oluşturdu. Operasyonel verimliliği faaliyetlerinin odağında tutan ASELSAN'ın ilgili dönemde FAVÖK marjı yüzde 23 olarak gerçekleşti. FAVÖK'ü ise bir önceki döneme kıyasla reel olarak yüzde 10 oranında artış ile 5,1 milyar TL seviyesine ulaştı. Alınan İş/Satışlar oranını 2 yıl üst üste 2 seviyesinin üzerinde tutmayı başaran ASELSAN, bu alanda yakaladığı ivmeyi 2025 yılının ilk çeyreğine de taşıdı, sektör ortalaması üzerindeki seyrini korudu.

AR-GE HARCAMALARINDA YÜZDE 33 ARTIŞ

Yürüttüğü Ar-Ge Proje Sayısında Türkiye Lideri olan ASELSAN'ın ilgili dönemde Ar-Ge harcamaları bir önceki yıla kıyasen yüzde 33 oranında artarak 250 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşti. İlaveten Şirketin yatırım harcamaları da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 70 oranında artış gösterdi. Ar-Ge ve seri üretime yönelik yatırım harcamalarının artarak devam ettiği yılın ilk 3 aylık döneminde ASELSAN'ın finansal borçları yüzde 8, ticari borçları ise yüzde 37 oranında azaldı. ASELSAN'ın 2024 yılı ilk çeyreği sonunda 1,07 olan Net Borç/FAVÖK oranı bu dönem 0,60 seviyesinde gerçekleşti. Şirket böylece, halihazırda sektör ortalamalarının altında seyreden pozisyonunu korudu. Cirosunu, bakiye sipariş tutarını, FAVÖK'ünü ve diğer birçok finansal göstergesini geliştiren ASELSAN, elde ettiği başarılı sonuçlarla 2025 yılının ilk çeyreğini geride bıraktı.

ASELSAN GENEL MÜDÜRÜ AKYOL: GELECEĞE ODAKLANMAYA DEVAM EDİYORUZ

2025 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını değerlendiren ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, "2025 yılının ilk çeyrek finansal sonuçlarımızla ilgili söylenebilecek ilk husus, 2024'te yakaladığımız güçlü ivmeyi aynı şekilde sürdürdüğümüzdür. 2024 yılı, ASELSAN için, her anlamda bir rekorlar yılı olmuştu. Hemen her göstergede tarihimizin en iyi rakamlarını yakalamıştık. Yıla, yüksek teknolojimizle olduğu kadar parlak finansal sonuçlarımızla da damga vurmuştuk. 2024 bilançomuzla hem BİST-30'daki firmalara göre daha iyi bir performans göstermiş hem de dünyadaki büyük savunma sanayi şirketlerinden olumlu yönde ayrışmış olduk. 2024 yılında da dünyanın en hızlı büyüyen savunma sanayi şirketlerinden biri olmayı başardık. 2025'in ilk çeyrek sonuçlarına baktığımızda da başarılı performansımıza devam ettiğimizi görüyoruz. Ciromuzu reel olarak yüzde 10 civarında büyütmeye devam ettik. Nakit akışımızdaki iyileşmeyi sürdürdük. İlk çeyrek sonuçlarımız, gelecek perspektifimizin olumlu seyretmeye devam ettiğini de gösteriyor. Bir önceki yılın aynı dönemine göre; alınan siparişlerin yüzde 46 oranında artması müşterilerimizin ASELSAN'a olan güvenlerinin açık bir kanıtıdır. Özellikle yurt dışından alınan işlerin yüzde 220 oranında artmış olması, ihracat odaklı büyüme stratejimizle doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Geleceğe odaklanmaya devam ediyoruz. İlk çeyrekte, bir önceki yıla göre, yatırım harcanmalarımızı yüzde 70 oranında, Ar-Ge harcamalarımızı ise yüzde 33 oranında artırmış durumdayız. Bu önemli artış oranlarına rağmen nakit akışımızı iyileştirmeyi ve finansal borçlarımızı da yüzde 8 oranında azaltmayı başarmamız ayrıca önemli diye düşünüyorum. Bunlar, ASELSAN'ın operasyonel başarısıyla verimlilik artışı sağladığını gösteriyor. Açıkçası biz, ilk çeyrekte ortaya çıkan bu başarılı finansal performansı, doğru yönetimin doğal bir sonucu olarak görüyoruz. Özellikle Borsa İstanbul'daki yatırımcıların da şirketimizi bu anlamda takdir ettiklerini söyleyebiliriz. ASELSAN, 2024 yılını BİST-100'ün en değerli 6'ncı Şirketi olarak kapatmıştı. Şu an BİST-100'ün en değerli şirketiyiz" dedi.

'TÜM PAYDAŞLARIMIZ İÇİN DEĞER ÜRETMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ'

İlk çeyrekte, ürün ve teknolojilerle ilgili önemli başarılar yakaladıklarını vurgulayan Akyol, "HİSAR O Hava ve Füze Savunma Sisteminin teslimatını tamamladık. PUHU 3-LT Elektronik Destek Sistemlerimizi, modernize ettiğimiz ZMA'ları kahraman ordumuzun kullanımına sunduk. GÖZDE Güdüm Kitimizin Bayraktar Akıncı'dan atışını başarıyla gerçekleştirdik. GÖZDE güdüm kiti yüksek hızlı hareketli hedefi vuran Türkiye'nin ilk güdüm kiti oldu. ANTIDOT 2-U/S Elektronik Destek Podumuzun, Bayraktar TB2 platformundaki ilk testlerini tamamladık. TOLUN Mühimmatımıza karadan karaya vuruş yeteneği kazandıran GÖKTAN Projesinde atış testini başarıyla tamamladık. Nokta hava savunma sistemi olan GÖKSUR da su üstü platformundan ilk atışını başarıyla gerçekleştirdi. Geçmiş yıllarda Ar-Ge'ye yaptığımız yatırımlar sayesinde, şu an çok değerli bir ürün portföyüne sahibiz. Gerek yurt içinden gerek yurt dışından özellikle hava savunma sistemleri, radar ve elektro-optik gibi alanlarda ürünlerimize yönelik yoğun bir ilgi gözlemliyoruz. Şu anda bu ürünlerin seri üretim kapasitesini artırmaya odaklanmış durumdayız. Foton dedektörler, radarlar ve hava savunma sistemleri ile ilgili 616 milyon dolarlık 3 büyük yatırımımız Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Proje Bazlı Yatırım Teşvik kapsamına alındı. Özellikle ÇELİKKUBBE konseptimiz için kritik olan bu yatırımlarla, ASELSAN'ın yüksek katma değerli ürünleri çoklu adetlerde üretmesini sağlayacağız. Bu yatırımlarla birlikte, devletimiz, müşterilerimiz, yatırımcılarımız, çalışanlarımız, kısaca tüm paydaşlarımız için değer üretmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

İMZALANAN SÖZLEŞMELER

Yeni sipariş alma noktasında yakaladığı ivmeyi kuvvetli bir şekilde devam ettiren ASELSAN'ın imzaladığı yeni sözleşmeler bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 46 artışla 1,5 milyar ABD Doları seviyesinde gerçekleşti. Yeni sözleşmelerin 372 milyon ABD Doları tutarındaki kısmı ihracat sözleşmelerinden kaynaklandı. İhracat sözleşmelerindeki artış oranı yüzde 220 oldu. ASELSAN'ın Bakiye Siparişleri 2025 ilk çeyreği sonunda 15 milyar ABD Doları seviyesine yükseldi.

ASELSAN'ın 2025 Yılının ilk Çeyreğinde imzaladığı önemli sözleşmeler ise şöyle:

* Uluslararası bir müşteri ile imzalanan askeri haberleşme sistemlerinin ihracatına ilişkin sözleşme,

* Uluslararası bir müşteri ile imzalanan deniz platformlarına yönelik; radar, silah, hava savunma ve veri bağı sistemlerinin ihracatına ilişkin sözleşme,

* Uluslararası bir müşteri ile imzalanan Hava Elektro-Optik faydalı yüklerinin ihracatına ilişkin sözleşme,

* Uluslararası müşterilerinin kullanımına yönelik olarak imzalanan elektronik harp, haberleşme, radar, elektro-optik ve uzaktan komutalı silah sistemlerinin ihracatına ilişkin sözleşme,

* Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzalanan yeni nesil Radar Sistemlerinin tedarikine yönelik sözleşme,

* Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzalanan Kamu Güvenliği Haberleşme Sistemlerinin tedarikine yönelik sözleşme,

* Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş. (TÜRASAŞ) ile imzalanan Demiryolu Sinyalizasyon Sistemlerinin tedarikine yönelik sözleşme,

* Yurt içi bir müşteri ile kara araçları faydalı yüklerinin tedarikine yönelik sözleşme.

Kaynak: DHA

Teknoloji, İhracat, Aselsan, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ASELSAN'ın 2025 İlk Çeyrek Hasılatı %9 Arttı - Son Dakika

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