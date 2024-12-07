Aşkale'de Görüş Mesafesi 50 Metreye Düştü

Aşkale'de sis etkili oldu
ERZURUM - Erzurum'un Aşkale ilçesinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü.
Hava sıcaklığının gündüz eksi 12, gece ise ise eksi 26 derece ölçüldüğü ilçenin tamamında sabaha karşı sis çöktü.
Sabah saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle E-80 ve D-100 karayolunda görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düşerken, trafikteki sürücüler kontrollü ilerledi.
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