Aşkale\'de Kar Temizleme Çalışmaları Devam Ediyor

Aşkale'de kar temizleme çalışmaları sürüyor

ERZURUM - Aşkale belediyesi karla mücadele ekipleri ilçe genelinde kar temizliği yaptı.

Hafta sonu etkili olan yoğun kar yağışı ilçe genelinde hayat akışını etkiledi. Kar yağışı sonrasında Aşkale Belediyesi ekipleri öncelikle ilçe merkezi olmak üzere mahallelerde kar temizliği gerçekleştirildi.

Aşkale'de etkili olan yoğun kar yağışı dolayısıyla Belediyeye bağlı ekiplerce başlatılan kar temizleme çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Karla mücadele ekipleri, ilçede etkili olan kar yağışının ardından kar temizleme çalışması için harekete geçti.

Aşkale genelinde çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren ekipler anayollar, cadde ve sokak aralarını temizledi. Birçok cadde ve sokakta biriken karları iş makineleriyle temizledi.

Öte yandan ilçeye merkezine bağlı köylerde de yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.