Aşkale'de Kar Temizleme Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Aşkale'de Kar Temizleme Çalışmaları Devam Ediyor

Erzurum'un Aşkale ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası belediye ve karayolları ekipleri, kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına hızla başladı. Ekipler, sürücü ve yayaların mağdur olmaması için gece-gündüz çalışıyor.

22.02.2025 16:42
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Ekipler tonlarca karı ilçe dışına taşıyor

ERZURUM - Erzurum'un Aşkale ilçesinde kuvvetli kar yağışı sonrası ekipler sokak ve caddelerde tonlarca karı temizlemeye başladı.

Aşkale 121. Karayolları Şube ekipleri ile Aşkale Belediyesi karla mücadele ekipleri, hafta içi yoğun bir şekilde yağan kar yağışı nedeniyle teyakkuza geçti. Ekipler özellikle kar ve buzun çabuk erimesi için işlek Karayolları, yaya yolu ve kaldırımlara solüsyon serpti, kar temizleme çalışması yaptı.

Karla Mücadele Ekipleri sabahın erken saatlerinden itibaren kar yağışının meydana getirdiği olumsuzlukları ortadan kaldırmak, E-80, D-100 karayolları yanı sıra, şehir içi trafiğin aksamaması için tüm mahallelerde ve ana yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması ile birlikte yaya kaldırımlarında temizlik çalışması yaptı. Ekiplerin, sürücülerin ve yayaların mağdur olmaması için gece-gündüz demeden çalışmalara ara vermeden devam ediyor .

Kaynak: İHA

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