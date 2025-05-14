Aşkale'de Kar Yağışı

Aşkale'de kar sürprizi
Güne kar yağışı ile uyandılar
ERZURUM - Erzurum'un Aşkale ilçesinde güne kar yağışı ile başlandı.
Aşkale'nin Turaç köyü başta olmak üzere yüksek kesimlerde bulunan köylerinin bir çoğunda kar yağışı etkili oldu.
Dün gece 23.00 civarlarında başlayan kar yağışı günün ilk ışıklarına kadar etkili şekilde yağdı.
Tarlasının ekinini ekmek için hazırlanan çevredeki vatandaşlar yağan kar ile birlikte ekinlerini ekemediler.
Köylerdeki kar kalınlığı 15 cm ile ölçülürken, arazi ve dağlardaki kar yüksekliği 30cm'yi geçtiği bilgisine ulaşıldı. Bu sebepten dolayı köylerdeki hayvanlar meraya otlatmaya gidemedi.
Öte yandan Kap dağı geçidinde de iki gündür etkili kar yağışı olduğu bildirildi.
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