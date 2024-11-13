Aşkale'de Tuz Çalısı Dikimi - Son Dakika
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Aşkale'de Tuz Çalısı Dikimi

Aşkale\'de Tuz Çalısı Dikimi

Hayvan beslemesi için Aşkale'de tuz çalısı fideleri dikildi, mera verimliliği artırılacak.

13.11.2024 18:48
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Erzurum'un Aşkale ilçesinde 2 bin 500 rakımdaki meralara, özellikle büyük ve küçükbaş hayvan beslemesi için tuz çalısı fideleri dikildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte ilk defa deneme amaçlı yapılan çalışma kapsamında, 1500 tuz çalısı fidesi, Erzurum Tarım ve Orman İl Müdürü Alpaslan Kenger'in katılımıyla ilçenin Sazlı Mahallesi'ndeki meralarda toprakla buluştu.

Özellikle çorak ve tuzlu arazilerin faydalı hale getirilmesi açısından avantaj sağlayan meralardaki tuz çalısı yetiştiriciliği ile aynı zamanda kullanılmayan ya da verimsiz topraklar, hayvanlar için uygun yem alanlarına dönüştürülebilecek.

Tuz çalısının, toprağın derinliklerine kadar inen kazık kök yapısı nedeniyle suya olan ihtiyacının az olması, içerdiği yüksek mineral ve vitamin miktarları sayesinde özellikle büyük ve küçükbaş hayvan beslemesi için oldukça faydalı olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tuz çalısı yetiştiriciliği hayvanlar için otlak sağlamak ve tuzlu alanların değerlendirilmesine yardımcı olmak açısından faydalıdır. Tuz çalısı, özellikle koyun ve keçi gibi ot obur hayvanlar için iyi bir yem kaynağıdır. Ayrıca, bu bitkiler hayvanların tuz ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olur. Toprak erozyonuna maruz kalmış alanlarda tuz çalısı, kök yapılarıyla toprak erozyonunu engellemeye yardımcı olmakta, bu da toprağın daha verimli hale gelmesini sağlayarak, meraların biyolojik çeşitliliğini artmasına da katkı sağlamaktadır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aşkale'de Tuz Çalısı Dikimi - Son Dakika

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