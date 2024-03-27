Aşkale'de Yoğun Kar Yağışı

Kar yağışı Aşkale'de etkili oldu
ERZURUM - Erzurum'un Aşkale ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor.
Sabah erken saatlerden itibaren ilçe genelinde etkili olan kar yağışı ile bazı köylerde kar kalınlığı bir metreye kadar ulaştı. Karla mücadele ekipleri kapalı olan köy yollarını ulaşıma açmak için seferber olurken vatandaşlar Mart ayında yoğun kar yağışı karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadılar.
İlçeye bağlı Yumruveren, Tepsicik, Dağyurdu, Düzyurt, Kavurmaçukur, Tozluca ve Turaç köylerinde evleri karla kapanan vatandaşlar yollarını kürekle açmaya çalıştılar.
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Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, İsrail ordusunun Gazze'de düzenlediği hava saldırısında Mervan İsa'yı öldürdüğü iddiasının güvenilirliğinin bulunmadığını belirtti. Rişk, İsrail'in açıklamasının amacının krizleri örtbas etmek olduğunu ifade etti.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kız meselesi sebebiyle çıkan kavgada göğsünden tabancayla vurulan 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Tartışmanın büyümesiyle birlikte E.K.D. tabancayla ateş açarak Kadem Can Çiçek'i vurdu. Çiçek, hastaneye kaldırılsa da kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı ve E.K.D. gözaltına alındı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kız meselesi sebebiyle çıktığı iddia edilen kavgada, göğsünden tabancayla vurulan 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli ise polis tarafından gözaltına alındı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde aranması olduğu için uygulama yapan polise bıçak çekip apartmana kaçan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. D.A. isimli şahıs, apartmanda saklanarak kendine zarar vereceğini söyleyince polis ekipleri tarafından ikna edilerek gözaltına alındı.
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde aranması olduğu için uygulama yapan polise bıçak çeken şahıs, apartmana kaçarak kendini kapattı. Polis ekipleri tarafından ikna edilen şahıs, gözaltına alındı ve işlemleri için emniyete götürüldü.
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