Aşkale'de Yoğun Kar Yağışı

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Kar yağışı Aşkale'de etkili oldu

ERZURUM - Erzurum'un Aşkale ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Sabah erken saatlerden itibaren ilçe genelinde etkili olan kar yağışı ile bazı köylerde kar kalınlığı bir metreye kadar ulaştı. Karla mücadele ekipleri kapalı olan köy yollarını ulaşıma açmak için seferber olurken vatandaşlar Mart ayında yoğun kar yağışı karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadılar.

İlçeye bağlı Yumruveren, Tepsicik, Dağyurdu, Düzyurt, Kavurmaçukur, Tozluca ve Turaç köylerinde evleri karla kapanan vatandaşlar yollarını kürekle açmaya çalıştılar.