Askeri Öğrenci Ulusal Bayram'da Yaralandı

Fransa'da bir askeri öğrenci, Ulusal Bayram için askeri geçit töreninde kılıcını sallarken yaralanan kulağı kanamasına rağmen yürümeye devam etti.

Başkent Paris'te dün, "14 Temmuz Ulusal Bayramı" dolayısıyla ünlü Şanzelize Caddesi'nde geleneksel askeri tören düzenlendi.

Törene ellerindeki kılıçları uyum içinde sallayan yaklaşık 7 bin asker, askeri öğrenci, polis ve itfaiyeci katıldı.

Askeri öğrenci, elindeki kılıcı sallarken yaralanan kulağı kanamasına rağmen yürümesini sürdürdü.

Le Parisien gazetesinin haberine göre, Fransa Savunma Bakanlığı söz konusu öğrencinin durumunun iyi olduğunu belirtti.