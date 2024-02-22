Aslan dansı gösterisinden çeşitli görüntüler - Son Dakika
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Aslan dansı gösterisinden çeşitli görüntüler

Aslan dansı gösterisinden çeşitli görüntüler

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Foshan şehrinde düzenlenen bir aslan dansı gösterisinde sanatçılar dövüş sanatları becerilerini ve akrobatik hareketlerini sergiledi. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Foshan'dan bildiriyor. (XHTV)

22.02.2024 14:02  Güncelleme: 14:05
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Aslan dansından çeşiti görüntüler

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Foshan şehrinde düzenlenen bir aslan dansı gösterisinde sanatçılar dövüş sanatları becerilerini ve akrobatik hareketlerini sergiledi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Foshan'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Aslan dansı gösterisinden çeşitli görüntüler - Son Dakika
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