ASML'nin İkinci Çeyrek Başarısı ve 2026 Tahmini - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

ASML'nin İkinci Çeyrek Başarısı ve 2026 Tahmini

16.07.2025 13:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ASML, yapay zeka çiplerine talepte artışla gelirini artırdı, ancak 2026 için temkinli bir görünüm sundu.

Hollanda menşeli çip üretim teknolojileri firması ASML, yapay zeka (AI) için özel çiplere talepteki artış sayesinde yılın ikinci çeyreğine yönelik beklentilerin üzerinde sipariş alırken, 2026 için temkinli bir görünüm açıkladı.

Avrupa'nın en değerli ikinci şirketi konumunda olan ASML, yılın ikinci çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin geliri bu yılın ikinci çeyreğinde 2024'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 15 artışla 7,7 milyar avroya yükseldi. Firmanın geliri, hem şirketin hem de analistlerin beklentilerini aştı.

Yapay zeka çip endüstrisi için büyümenin itici gücü olmaya devam ederken, ASML daha önce ikinci çeyrek gelirinin 7,2 ile 7,7 milyar avro arasında olacağını öngörmüştü.

Şirketin brüt kar marjı ise söz konusu dönemde bir önceki çeyreğe göre 0,3 puan azalarak yüzde 53,7'ye geriledi.

Şirketin önceki yılın ikinci çeyreğinde 1,57 milyar avro olan net karı da 2025'in ikinci çeyreğinde 2,29 milyar avroya ulaştı. Piyasa beklentisi, şirketin 2,04 milyar avro net kar açıklayacağı yönündeydi.

Sipariş alımı beklentilerin çok üzerinde

İkinci çeyrekte ASML'nin sipariş alımının güçlü şekilde gelişmesi dikkati çekti. İkinci çeyrekte yaklaşık 5,5 milyar avroluk yeni iş alındı. Analistler 4,19 milyar avroluk sipariş alımı bekliyorlardı.

Yapay zeka uygulamaları için de önemli olan son teknoloji bilgisayar çiplerinin üretimine yönelik litografi sistemlerinde hakim konumda bulunan ASML, 2025'in üçüncü çeyreğinde satışların 7,4-7,9 milyar avro olacağını öngörüyor. Şirketin brüt kar marjının yüzde 50 ila 52'ye gerilemesi bekleniyor.

Şirketin satışlarının bu yılın tamamında ise geçen yıla göre yüzde 15 artacağı tahmin ediliyor.

ASML Üst Yöneticisi (CEO) Christophe Fouquet, bilanço açıklamasında yer alan değerlendirmesinde, makroekonomik ve jeopolitik gelişmeler nedeniyle artan belirsizliğe vurgu yaparak, "Bu nedenle 2026'da büyümeye hazırlanmakla birlikte şu aşamada bunu teyit edemiyoruz." ifadesini kullandı.

ASML'den gelen 2026 için temkinli görünüm tahmininin ardından Avrupa çip üreticisi şirketlerin hisselerinde keskin düşüş yaşandı. ASML'nin hisseleri de yüzde 7'den fazla geriledi ve yeniden 100 günlük hareketli ortalamasına yaklaştı.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, Hollanda, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ASML'nin İkinci Çeyrek Başarısı ve 2026 Tahmini - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okul servislerinde güvenlik artıyor, zam kapıda Okul servislerinde güvenlik artıyor, zam kapıda
Kalaşnikoflu saldırıda öldürülen fenomen son yolculuğuna uğurlandı Kalaşnikoflu saldırıda öldürülen fenomen son yolculuğuna uğurlandı
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
Bir tomar parayı eline alan turist Karadenizli kadınla dalga geçti Bir tomar parayı eline alan turist Karadenizli kadınla dalga geçti
FETÖ operasyonunda gözaltına alınan market patronunu, eski ortağı yakmış FETÖ operasyonunda gözaltına alınan market patronunu, eski ortağı yakmış
Küçükçekmece’de uzun namlulu silahlarla saldırı: 2 yaralı Küçükçekmece'de uzun namlulu silahlarla saldırı: 2 yaralı
İspanya hükümeti Lamine Yamal’ın skandal doğum günü partisi için soruşturma başlattı İspanya hükümeti Lamine Yamal'ın skandal doğum günü partisi için soruşturma başlattı
TBMM’deki 15 Temmuz anma programına Tansu Çiller de katıldı TBMM'deki 15 Temmuz anma programına Tansu Çiller de katıldı
Erzurum’da çocuklar boş arazide el bombası buldu Erzurum'da çocuklar boş arazide el bombası buldu
3 ilde orman yangını Alevlerin ulaştığı çok sayıda mahalle boşaltılıyor 3 ilde orman yangını! Alevlerin ulaştığı çok sayıda mahalle boşaltılıyor
Erdoğan, Bahçeli ve Destici Meclis’te bir arada Erdoğan, Bahçeli ve Destici Meclis'te bir arada

13:33
Ekrem İmamoğlu, Akın Gürlek davasında ceza aldı
Ekrem İmamoğlu, Akın Gürlek davasında ceza aldı
12:25
Şizofreni hastası, yatalak hastanın gözlerini oydu İlk vukuatı değil
Şizofreni hastası, yatalak hastanın gözlerini oydu! İlk vukuatı değil
11:57
DEM Parti heyeti, Adalet Bakanı Tunç ile görüştü: Süreçte komisyon aşamasına geçildi
DEM Parti heyeti, Adalet Bakanı Tunç ile görüştü: Süreçte komisyon aşamasına geçildi
19:50
Türkiye yangın yeri İki kentte durum vahim
Türkiye yangın yeri! İki kentte durum vahim
19:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz’da ruhunu 1 dolara satanlar bunun bedelini ödeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz'da ruhunu 1 dolara satanlar bunun bedelini ödeyecek
19:15
AB, İran’a yönelik yeni yaptırımları duyurdu
AB, İran'a yönelik yeni yaptırımları duyurdu
18:55
New Jersey’de şiddetli yağışlar nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi
New Jersey'de şiddetli yağışlar nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi
18:45
Pakistan’daki sel felaketinde can kaybı 117’ye yükseldi
Pakistan'daki sel felaketinde can kaybı 117'ye yükseldi
18:29
Adıyaman’da akrabalar arasındaki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü
Adıyaman'da akrabalar arasındaki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü
18:19
Ankara Valiliği’nden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Ankara Valiliği'nden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
18:11
15 Temmuz şehitleri anısına 253 tekne boğazdan geçti
15 Temmuz şehitleri anısına 253 tekne boğazdan geçti
18:05
Trump’ın Ukrayna’ya silah desteği sözlerine Kremlin’den ilk yanıt
Trump'ın Ukrayna'ya silah desteği sözlerine Kremlin'den ilk yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2025 13:39:15. #7.11#
SON DAKİKA: ASML'nin İkinci Çeyrek Başarısı ve 2026 Tahmini - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.