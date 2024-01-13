Astana\'da genç gönüllüler kimsesiz yaşlıların evlerinin karlarını temizliyor

Kazakistan'ın başkenti Astana'da genç gönüllüler, kışın kimsesiz yaşlıların evlerinin etrafında biriken karları temizliyor.

Astana'da özellikle kış mevsiminde onlarca gönüllü genç, yardıma ihtiyacı olanlara el uzatmak için bir araya geliyor.

Üniversite öğrencisi Samira Temirhocayeva da 3 yıldır sosyal gönüllülük faaliyetleri kapsamında başkentin kenar mahallelerinde kalan kimsesiz yaşlıların evlerinin etrafındaki karları temizliyor.

Temirhocayeva, AA muhabirine, son bir haftada hareket etmekte zorlanan 5 yaşlının evlerinin kapısı ve etrafında biriken karları temizlediğini belirterek, "Özellikle yalnız yaşayan dede ve ninelerimizin gülümsediğini görmek çok güzel bir duygu. Eve mutlu dönüyorum." dedi.

Gönüllü genç arkadaşlarıyla, müstakil evde tek kalan 73 yaşındaki Luidmila Aronova'nın evinin etrafındaki karları temizlemeye geldiklerini anlatan Temirhocayeva, "Hava çok soğuk olmasına rağmen geliyorum. Çünkü evler, çok yağınca kara gömülüyor ve bu durumda özellikle müstakil evlerde yaşayanlar için dışarı çıkmak neredeyse imkansız oluyor." diye konuştu.

Kar temizleme anına ait fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştığını dile getiren Temirhocayeva, "Böylece yaşıtlarımı da olumlu etkilediğimi düşünüyorum. Bu gibi faaliyetlerde gönüllü olmak için ne yapılması ve nereye başvurulması gerektiğini soruyorlar, ilgileniyorlar." ifadelerini kullandı.

Gönüllü gençlerin evinin etrafındaki karları temizlediği Aronova da "Bu ilk değil, her yoğun kar yağışından sonra geliyorlar. Kışın hele benim gibi ne akrabası ne çocuğu olanlar için biriken karları temizlemek çok zor. Bunun için çok teşekkür ediyorum." dedi.

Astana Jastary (Astana Gençleri) Gönüllüler Merkezi yetkilisi Yelvira Yesmuhanova ise her kış yalnız yaşlıların evlerinin etrafındaki karları temizlediklerini, şehirde gece gündüz kar temizleme çalışması yapan ekiplere sıcak çay ve yemek dağıttıklarını söyledi.

Yesmuhanova, şehirde çok sayıda yalnız kalan yaşlı olduğunu ifade ederek, "Onlar çoğunlukla müstakil evlerde oturuyor. Yaklaşık 30 kişilik gönüllü grubuyla geliyoruz ve onlara yardımcı oluyoruz." diye konuştu.

Son dönemde gönüllü olmak isteyen gençlerin sayısının arttığını anlatan Yesmuhanova, bu durumdan memnun olduğunu kaydetti.