AstraZeneca Çin'de 2,5 Milyar Dolarlık Yatırım

BEİJİNG, 22 Mart (Xinhua) -- İngiliz ilaç devi AstraZeneca önümüzdeki beş yılda Çin'in başkenti Beijing'de yatırım yapmak üzere 2,5 milyar ABD doları tutarında önemli bir anlaşma imzaladı. Cuma günü imzalanan anlaşma, çok uluslu şirketin dünyanın ikinci büyük ekonomisine duyduğu güveni vurguluyor.

Anlaşma, şirketin merkezinin bulunduğu ve e-şehir olarak bilinen Beijing Ekonomik-Teknolojik Kalkınma Bölgesi ile imzalandı.

Anlaşma, Beijing'in biyofarmasötik sektörüne son yıllarda yapılan ve araştırma ve geliştirmeden (Ar-Ge) üretim ve ticarileştirmeye kadar birçok aşamayı kapsayan tek seferdeki en büyük yatırıma işaret ediyor.

Anlaşma kapsamında AstraZeneca, Beijing'de dünya çapındaki altıncı ve Shanghai'dakinden sonra Çin'deki ikinci küresel stratejik Ar-Ge merkezini kuracak. Gelişmiş bir yapay zeka ve veri bilimi laboratuvarı ile donatılacak olan yeni merkez, erken aşama ilaç araştırmalarını ve klinik geliştirme süreçlerini hızlandıracak.

Ayrıca ilaç devi, Beijing'de Shenzhen Kangtai Biyolojik Ürünler Şirketi ile solunum yolu ve diğer bulaşıcı hastalıklara karşı yenilikçi ilaçlar geliştirmek, üretmek ve ticarileştirmek amacıyla yeni bir ortak girişim kuracak.

AstraZeneca CEO'su Pascal Soriot, Xinhua'ya verdiği röportajda, "Bu yatırım, Beijing'in birinci sınıf yaşam bilimleri inovasyon ekosistemine, kapsamlı işbirliği fırsatlarına ve olağanüstü yetenek havuzuna olan güvenimizi vurguluyor" dedi.