AstraZeneca'dan Wuxi'ye Yeni Fabrika

NANJİNG, 9 Mayıs (Xinhua) -- İngiliz ilaç devi AstraZeneca, perşembe günü Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Wuxi şehrinde, ülkedeki biyofarmasötik yeteneklerini geliştirmeyi amaçlayan yeni küçük bir molekül fabrikasının temelini attı.

Toplam yatırım tutarı 475 milyon ABD doları olan tesis, kentin yüksek teknoloji bölgesinde yer alarak yaklaşık 30.000 metrekarelik bir alana yayılıyor. 2028'de tamamlanması planlanan tesis, tüm süreç boyunca dijital ve akıllı teknolojilerin uygulandığı Sürekli Doğrudan Sıkıştırma ve Sürdürülebilir Paketleme Tesisi ile donatılacak.

AstraZeneca, şu anda üretim, dağıtım, satış ve inovasyon faaliyetlerinin Çin'deki merkezi olarak hizmet veren Wuxi'ye 1 milyar doların üzerinde yatırım yaptığını açıkladı.

AstraZeneca, Çin pazarına girdiği 1993 yılından bu yana ülkeye 5 milyar dolardan fazla yatırım yaptı ve 40'tan fazla yenilikçi ilacı tanıttı. Çin şu anda şirketin küresel olarak en büyük ikinci pazarı konumunda bulunuyor.