Asya Ekonomisi 2025'te Büyüyecek

BOAO, 25 Mart (Xinhua) -- Boao Asya Forumu tarafından açıklanan 2025 Asya Ekonomik Görünümü ve Entegrasyon İlerlemesi Yıllık Raporu'nda, 2024 yılında yüzde 4,4 olan Asya'nın ağırlıklı reel gayrisafi yurtiçi hasılası (GSYİH) büyüme oranının 2025 yılında yüzde 4,5'e ulaşması öngörülüyor.

Forumun salı günü yayımladığı raporda, "Artan küresel ekonomik belirsizliğe rağmen Asya, dünya ekonomisi için kilit öneme sahip bir büyüme gücü olmaya devam ediyor" denildi.

Satın alma gücü paritesine göre 2024'te yüzde 48,1 olarak gerçekleşen Asya'nın GSYİH'sinin küresel toplam içindeki oranının 2025'te yüzde 48,6'ya yükselmesinin beklendiği belirtildi.

Rapora göre Asya'da genel istihdam ve gelir durumu yukarı yönlü harekete geçerken işsizlik oranının ise 2025 yılında yüzde 4,39 ile yüzde 4,96 olan küresel orana kıyasla daha düşük olacağı tahmin ediliyor.