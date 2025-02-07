Asya Kış Oyunları Harbin'de Başlıyor

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HARBİN, 7 Şubat (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ülkenin kuzeydoğusundaki Harbin kentinin, 9. Asya Kış Oyunları'yla dünya için muhteşem bir spor organizasyonuna ev sahipliği yapacağını söyledi.

Xi, eşi Peng Liyuan ile birlikte oyunların açılış töreni öncesinde verdiği yemekte törene katılmak için Harbin'de bulunan yabancı konukları sıcak şekilde karşıladı.

Konuklar arasında Brunei Sultanı Hacı Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, Tayland Başbakanı Paetongtarn Shinawatra, Güney Kore Meclis Başkanı Woo Won-shik, Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach ve Asya Olimpiyat Konseyi Başkan Yardımcısı Timothy Fok Tsun-ting yer aldı.

Xi, yemekte yaptığı konuşmada Çin'in büyük spor etkinlikleriyle canlı tutulan buz ve kar tutkusunun tüm dünyada kış sporlarına canlılık kazandırdığını söyledi.

Xi, 9. Asya Kış Oyunları'na rekor sayıda ülke ve bölgeden rekor sayıda lisanslı sporcunun katıldığını vurguladı.

Organizatörlerin verdiği bilgilere göre Asya genelindeki 34 ülke ve bölgeden 1.200'ün üzerinde sporcu oyunlarda yarışacak.

Xi, Harbin'in belirgin şekilde Çin'e özgü, benzersiz şekilde Asya kıtasına has ve muhteşem nitelikleri olan bir spor etkinliğine imza atacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı, oyunların "Kış Rüyası, Asya'nın Sevgisi" başlıklı temasının, Asya halklarının barış, kalkınma ve dostluğa yönelik ortak özlem ve arzusunu yansıttığını kaydetti.

Xi, Asya'ya ortak barış ve uyum hayalini destekleme, her türlü güvenlik sorununa birlikte müdahale etme ve eşit ve düzenli bir çok kutuplu dünya inşasına katkıda bulunma çağrısı yaptı.

Ortak refah ve kalkınma arayışına da vurgu yapan Xi, Asya halklarının ilerleme ve kalkınmayı teşvik edip evrensel olarak faydalı ve kapsayıcı ekonomik küreselleşmeyi sürekli ileri götürmek üzere birlikte çalışması gerektiğini söyledi.

Xi, ortak dostluk ve yakınlık arzusunu gerçekleştirmek için farklı medeniyetler arasında kapsayıcılığı, bir arada yaşamayı ve karşılıklı öğrenmeyi teşvik çağrısında bulundu.

Çin'in "buz şehri" olarak anılan Harbin, ülkenin modern kış sporlarının doğduğu yer. Kent, 1996 yılında oyunların üçüncüsüne ev sahipliği yapmıştı.

Xi, Harbin'in buz ve kar kültürünün ve ekonomisinin kentin yüksek kaliteli kalkınmasında yeni bir itici güç ve kent ile dünya arasında yeni bir bağ haline geldiğini belirtti.

Çin halkının Bahar Bayramı'yla Yılan Yılı'nın başlangıcını kutladığını kaydeden Xi, tüm sporculara "yılan çevikliğinde mükemmel performanslar" diledi.

Xi, "Çin burcundaki 12 hayvan arasında yılan, bilgeliği ve çevikliği temsil eder. Yılan Yılı kesinlikle dinçlik ve canlılıkla dolup taşacak" ifadelerini kullandı.