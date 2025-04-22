Ata Tohumları Geleceğe Taşınıyor

Samsun'un Terme ilçesinde, ata tohumlarının geleceğe aktarılmasını sağlamak hedefiyle yürütülen "Tohum Gelecektir" projesi" kapsamında 23 çeşit ata tohumu toprakla buluşturuldu.

Terme Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Fatih Anadolu Lisesi işbirliğinde yürüten proje kapsamında 21 öğrenci, köylerinden ve yakınlarından 100 çeşit ata tohumu topladı.

Terme Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Fide ve Çiçek Üretim Serası'nda oluşturulan ata tohumu bahçesinde aralarında domates, biber ve fasulye tohumlarının da bulunduğu 23 çeşit ata tohumu toprakla buluşturuldu.

Tohumların yeşermesiyle birlikte fideler perma kültür alanlarına dikilecek, ardından burada yetişen ürünlerden elde edilecek yeni tohumlar takas yöntemiyle paylaştırılarak çoğaltılacak.

Ata tohumlarının gelecek nesillere aktarılmasının hedeflendiği proje kapsamında Terme Belediyesi ve Fatih Anadolu Lisesi bünyesinde iki adet ata tohumu bankası oluşturulacak.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, AA muhabirine, ata tohumlarının geleceğe aktarılmasının önemli bir sorumluluk olduğunu söyledi.

Yerli üretimin önemine dikkati çeken Kul, "Bu topraklarda yetişen yerli tohumlarımız bizim geleceğimizdir. Gençlerimizin bu mirası tanıması ve sahip çıkması için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Doğal çevre ve doğal çevreye sahip çıkacak bir bilinç lazım. İşte burada gördüğünüz gençlerimiz ata tohumuna sahip çıktı. Onlar nasıl Türkiye'nin geleceğinin tohumlarıysa bu tohumlar da ilçemizdeki tarımın geleceği olacak." dedi.

Fatih Anadolu Lisesinde görevli coğrafya öğretmeni Fatma Atadeniz Genç de Terme Belediyesi ile bir yolculuğa çıktıklarını ifade ederek, "Yerel tohumlarımızı çoğaltmak için buradayız. Gençler üretilen ve bölgemizde yetiştirilen yerel tohumlarımızı toparladılar ve toprakla buluşturduk. Bugün aynı zamanda Dünya Günü. Biz de geleceğe, geçmişi bağlamak için öğrencilerle buradayız." diye konuştu.

Çalışmaya katılan öğrencileri kutlayan İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse de projeye destek sağlayanlara teşekkür etti.