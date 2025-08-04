Samsun'un Atakum ilçesinde, 1 kişi denizde boğulma tehlikesi geçirdi.
Çakırlar Yalı Mahallesi mevkisinde serinlemek için denize giren Sinan A. (78) bir süre sonra yüzdüğü esnada fenalaştı.
İhbar üzerine bölgeye cankurtaranlar ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sudan çıkarılıp Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Sinan A'nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Atakum'da Boğulma Tehlikesi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?