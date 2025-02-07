Atakum'da Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Atakum'da Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor

Samsun'un Atakum ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından, belediye ekipleri yolların açılması için yoğun bir mücadele veriyor. Kırsal bölgelerde kapanan yollar açılırken, ekiplerin çalışmaları mahalle sakinleri tarafından takdirle karşılandı.

07.02.2025 22:56
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Atakum'da karla mücadele çalışmaları sürüyor

SAMSUN - Samsun'da etkili olan kar yağışı sonrası Atakum Belediyesi ekiplerince yollarda kar temizleme çalışması gerçekleştiriliyor.

İlde 2 gündür etkili olan ve yüksek rakımlı bölgelerde etkisini arttıran kar yağışı sonrası Atakum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri teyakkuza geçti. Ekipler, hava şartlarından dolayı herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için yoğun yol açma çalışmaları yürüttü.

Özellikle kırsal kesimlerinde kar nedeniyle kapanan yolları açmak için çok sayıda iş makinesi devreye sokuldu. İlçenin Erikli, Yeşiltepe, Kayagüney başta olmak üzere birçok mahallede eş zamanlı çalışma yürüten ekipler, yolları kullanıma hazır hale getirdi, buzlanma riskine karşı 24 saat mesai harcadı.

Erikli Mahalle Muhtarı Hüseyin Sarı, ekiplerin mahallelerde özverili bir çalışma yürüttüğünü belirterek, aynı zamanda mahalledeki bozuk yollarda da onarım gerçekleştirildiğini söyledi. Sarı, "Özlenen kar geldi, ekiplerimiz çalışıyor. Bazı yollarda çalışmalar tamamlandı. Erikli'ye huzur gelmiştir. Huzurun yanında bir de Atakum Belediyesi vardır. Atakum Belediyesi, kar mücadelesinde üstün bir başarı ile çalışmaktadır. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz" dedi.

Erikli Mahallesi'nde işletme sahibi Yusuf Bülbül ise ekiplerin her zaman yanlarında olduğunu, karla mücadelede hızlı bir çalışma yürütüldüğünü kaydetti.

Kayagüney Mahalle muhtarı Abdullah Yazıcı ve Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Mustafa Dursun da mahallelerinin yüksek olmasından dolayı kar yağışının daha çok etkili olduğunu, ekipelrin hızlı müdahalesi ile olması muhtemel sorunların yaşanmadığını belirterek, Belediye Başkanı Serhat Türkel ve ekibine teşekkür ettiler.

Kaynak: İHA

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