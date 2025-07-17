Atakum\'da Tarım Arazisinde Yangın

Samsun'un Atakum ilçesinde çıkan yangında 16 dönüm tarım arazisinde zarar oluştu.

Çatmaoluk Mahallesi'nde H.Ç. ve B.S'ye ait arpa ekili arazide henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye jandarma, Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında H.Ç'nin 13 dönüm, B.S'nin ise 3 dönüm arazisi zarar gördü.