Atakum\'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, ikamette yaptıkları aramada, 187 gram sentetik uyuşturucu, 4 uyuşturucu kullanma aparatı ile bir miktar kenevir tohumu ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan E.K.H. (23) jandarmaya götürüldü.