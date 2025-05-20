Atakum'daki Restoranda Yangın

Samsun'un Atakum ilçesinde bir restoranda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Denizevleri Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda bir restoranın mutfak kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, iş yerinde hasar oluştu.