Atakum Sahilinde Altın Arayışı

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SAMSUN'un Atakum ilçesinde bir grup, yaz boyunca tatilcilerin denize girdiği sahilde dedektörle altın, gümüş, madeni para aradı.

Atakum ilçesi İncesu Mahallesi'nde bir grup, yaz aylarında tatilcilerin denize girdiği sahillerde arama yaptı. 3 kişilik grup, ellerinde dedektör, tatilcilerin unuttuğu ya da düşürdüğü altın, gümüş veya madeni paraları aradı. O anlar, bölgede oturan bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Grup, bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.