Atakum Sahilinde Kar Manzarası - Son Dakika
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Atakum Sahilinde Kar Manzarası

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Samsun'un Atakum sahilinde yoğun kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluştu.

24.02.2025 09:51
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Atakum sahilinde kar güzelliği

Sahil ile karın buluşması havadan görüntülendi

SAMSUN - Samsun'un Atakum ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Atakum sahili ile karın buluşması havadan görüntülendi.

Altay kar fırtınası beş gündür Türkiye'yi etkisi altına aldı. Samsun'da da son yılların en yoğun kar yağışı hakim oldu. Şehrin dört bir yanı beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığı bazı bölgelerde 30 santimi aştı. Kar yağışının etkili olduğu Atakum sahilinde eşsiz görüntüler ortaya çıktı. Uzun yıllardır kar görmeyen sahil, vatandaşları sevindirdi.

Vatandaşlar kendilerini kar yağışı ile birlikle Atakum sahiline attı. Kimi vatandaşlar kar topu oynadı kimileri ise çocuklarıyla kardan adam yaptı. Demliğini alıp buraya gelen bir genç, kar ve sahil güzelliğinde sıcak çayını yudumladı. ATV tutkunları da Çobanlı İskelesi Meydanı'nda drift yaparak karın keyfini çıkardı.

Vatandaşlar, en son 2017 yılında böyle bir kar yağışı gördüklerini, kar yağışıyla birlikte sahilde eğlendiklerini söylediler. Çocuklar ise karda güreş yaptıklarını, kar topu oynadıklarını belirttiler.

Kaynak: İHA

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