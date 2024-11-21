ATAP ile Teknopark Süreçleri Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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ATAP ile Teknopark Süreçleri Toplantısı Yapıldı

ATAP ile Teknopark Süreçleri Toplantısı Yapıldı

Anadolu Üniversitesi'nde Teknopark süreçleri ve girişimcilik üzerine bilgilendirme toplantısı gerçekleşti.

21.11.2024 11:17
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Anadolu Üniversitesi AR-GE ve İnovasyon Koordinasyon Birimi Teknoloji Transfer Ofisi (ARİNKOM TTO) ve Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı AŞ (ATAP AŞ) tarafından, "ATAP ile Teknopark Süreçleri Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı.

ANAÇ Ön Kuluçka Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantının açılışında konuşan ATAP AŞ Genel Müdürü Dr. Sedat Telçeken girişimcilik, teknopark fikri ve ATAP'ta fikir kabul sürecinin gerçekleşme sürecini anlattı.

Birçok farklı alanda çalışma, farklı alanları deneyimleme fırsatının olduğunu, tecrübelerinin sonunda risk almanın, yaratıcı olmanın ve yapmak istediği şey için emek harcamanın ne kadar önemli ve kıymetli olduğunu anladığını belirten Telçeken, şunları kaydetti:

"Teknopark projesini hayata geçirme sürecimizde risk alarak, yaratıcı düşünerek, oluşturmak istediğimiz fikir için emek ve zaman harcayarak bugün bulunduğumuz konuma gelmiş bulunuyoruz. Hayatta herkesin algısı ve düşünmesi farklıdır ve bu projede desteklendiğimiz yer kadar, eleştirildiğimiz yerler de oldu. Birlikte bu süreç içinde sağlam temeller attık, geliştik ve büyüdük. Hedefimiz ileriye de sağlam adımlarla ilerlemek ve faaliyet alanımızı ve faaliyetlerimizi geliştirmek."

Proje İzleme ve Değerlendirme Sorumlusu Seda Gürcüoğlu Eriş tarafından ilgili kanun kapsamında teknopark kabul süreci ve buna yön veren etkenler hakkında bilgi verilmesinin ardından toplantı, ATAP AŞ ekibinin katılımcıların sorularını yanıtlamasıyla sona erdi.

Kaynak: AA

Anadolu Üniversitesi, Teknoloji, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ATAP ile Teknopark Süreçleri Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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