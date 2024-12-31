Ataşehir Belediyesi'nden 2024 Yılı Hizmet Bilançosu

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(İSTANBUL)- Ataşehir Belediyesi, 2024 yılında vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve ilçenin sürdürülebilir gelişimini desteklemek amacıyla çeşitli projeleri hayata geçirdi. Yeni döneme "Akıllı Belediyecilik" sloganıyla başlayan Ataşehir Belediyesi, altyapı çalışmalarından sosyal desteklere, yeşil alanların artırılmasından kültürel ve sanatsal faaliyetlere kadar birçok alanda hizmet verdi.

Ataşehir Belediyesi, 2024 yılı boyunca yeni parklar ve yeşil alanların oluşturulması, akıllı belediyecilik uygulamaları, kültürel ve sanatsal faaliyetler, çevre dostu projeler, yeni merkezler, sosyal destekler gibi çok sayıda hizmeti hayata geçirdi.

Yetişkinler için kültür merkezlerinde meslek kursları açıldı

Ataşehir Belediyesi'nin düzenlediği konserler, sergiler, tiyatro gösterimleri ve çeşitli festivaller, ilçede sosyal yaşamı canlanmasına katkı sağladı. Eğitim alanında da çocuklara ve gençlere özel olarak düzenlenen sportif, sanatsal ve kültürel eğitimler yıl boyunca binlerce kişiye ulaştı. Yetişkinler için ise kültür merkezlerinde kişisel gelişim ve meslek kursları düzenlendi.

Gündüz bakımevleriyle ailelere kolaylık sağlandı

Çocukların daha güvenli ve sağlıklı bir ortamda yetişmeleri için dört farklı noktada bulunan ve toplam 600 kişilik kapasiteyle hizmet veren çocuk gündüz bakımevleriyle ailelere kolaylık sağladı. Merkezlerin sayısının artırılması için Ataşehir Belediyesi ve Efor Holding iş birliğiyle Ferhatpaşa Mahallesi'ndeki Necmettin Erbakan Parkı'na, modern ve çevre dostu özelliklere sahip Yuvamız Ataşehir Çocuk Etkinlik Merkezi'nin inşası için protokol imzalandı.

Atatürk Kütüphanesi yolda

Kültürel altyapı yatırımlarına da önem veren Ataşehir Belediyesi, İçerenköy Mahallesi'nde bin 672 metrekarelik alanda Türkiye'nin en büyük Atatürk Kütüphanesi'ni kurmaya hazırlanıyor. 667 metrekarelik oturum alanı ile dört katlı olarak planlanan kütüphanenin, Ataşehir ve İstanbul'daki vatandaşlar için önemli bir kültürel kaynak olması hedefleniyor.

26 bin metrekare alana yeni bir spor tesisi yyapılacak

Spor alanında ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iş birliğiyle İçerenköy Mahallesi'nde 26 bin metrekare alanda yapılan yeni bir spor tesisi yakında hizmete sunulacak. Var olan merkezlerini daha kullanışlı hale getirmeyi planlayan Ataşehir Belediyesi, Erdal Eren Kültür Merkezi'nde modern bir nikah salonunu inşa ederken, Mustafa Saffet Kültür Merkezi'ne de yeni bir kütüphane kazandırıyor.

Parklar yenilendi, açılışlar yapıldı

Çevre dostu politikalar çerçevesinde yeşil alanların artırılması için adımlar atan Belediye, 2024 yılı boyunca birçok parkı yeniledi; bir çoğunun da açılışını yaptı. Parklar, spor alanları, çocuk oyun alanları ve dinlenme alanları ile donatılarak, vatandaşların doğayla iç içe zaman geçirmelerine olanak tanıdı.

Çevre duyarlılığı konusunda da önemli projeleri hayata geçiren Ataşehir Belediyesi, "Plastik Kapak Toplama Kampanyası" kapsamında 5,3 ton plastik kapağın toplanmasını sağladı ve kampanyadan kazanılan 15 adet tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

2024 yılında ilçeye kazandırılan bir diğer proje ise "Kent Bostanı" oldu. Kent Bostanı projesi ile 180 aileye ücretsiz bostan alanı tahsis edilerek, sağlıklı ve doğal ürünler yetiştirme imkanı sunuldu.

Afetlere hazırlık çalışmaları artırıldı

Ataşehir Belediyesi, deprem ve afetlere karşı da hazırlıklarını güçlendirdi. Deprem konteynerleri, ilçedeki parklara yerleştirilmeye başlandı ve ilk üç park tamamlandı. 28 afet riski eylemi gerçekleştirilerek, 150 toplanma alanı belirlendi. Ayrıca, 3 bin 600 metrekarelik bir afet koordinasyon merkezi ile ilçenin afetlere hazırlık çalışmaları artırıldı.

İBB ve Ataşehir Belediyesi, ilçenin yıllardır yaşadığı kronikleşen imar sorunlarına çözüm getirmek için güçlü bir iş birliği gerçekleştirdi. Kentsel dönüşüm ve planlama çalışmalarının hız kazandığı Ataşehir'de, depreme dayanıklı ve sağlıklı yaşam alanlarının oluşturulması amacıyla birçok mahallede imar planları tamamlanmaya başladı. Deprem riskine karşı mücadele kapsamında yakın zaman önce İBB, KİPTAŞ ve Ataşehir Belediyesi arasında protokol imzalandı. Protokol sayesinde Ataşehir'deki riskli yapı stokunun tespit edilmesi ve riskli yapıların dönüşümünün hızlanması amaçlanıyor.

Bin 500 çocuğa gıda yardımı yapıldı

Ataşehir Belediyesi, sosyal yardım programlarını genişleterek ihtiyaç sahibi ailelere destek sağladı. 2024 yılında gıda yardımı ve sağlık hizmetleri gibi çeşitli desteklerin yanı sıra kadınlar ve çocuklar için seminerler ve atölye çalışmaları düzenlendi. Sosyal yardımlar kapsamında Aşevi yenilenerek kapasitesi artırıldı. Günlük bin 768 kap sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirildi. Bir başka önemli yardım ise ilkokul çocuklarına yönelik olarak gerçekleştirildi. Bin ilkokul öğrencisine kırtasiye desteği sağlanırken, haftalık beslenme desteği olarak da bin 500 çocuğa gıda yardımı yapıldı. Bugüne kadar 100 bini aşkın beslenme paketi dağıtıldı. Ayrıca, sosyal destek hizmetleri kapsamında binlerce kişiye gıda, kırtasiye ve temizlik ürünleri, hasta yatağı, eşya yardımı ve bebek bezi desteği sunuldu. Ataşehir Belediyesi tarafından ilçedeki devlet okullarında öğrencilerin sağlıklı içme suyuna ulaşabilmeleri için su arıtma sistemleri kuruldu. İlk etapta sekiz okula kurulan su artıma sistemleriyle, öğrencilerin temiz içme suyu tüketmesi sağlandı.

Bir başka hizmet olarak vatandaşlara özel indirimler sunmayı amaçlayan "Atakart" projesi de hayata geçiriliyor. Projeyle gençler, öğrenciler, emekliler ve engelliler belediye hizmetlerinden indirimli yararlanacak.

Teknolojinin sunduğu imkanlardan da en yüksek oranda yararlanmayı amaçlayan Ataşehir Belediyesi, akıllı şehircilik projelerine hız verdi. "Ataşehir Senin" projesiyle ilçenin geleceğiyle ilgili alınacak olan kararlarda ve gerçekleşmesi istenen projelerde vatandaş görüşleri alınarak, yeni bir vizyon geliştirildi.

Her gün 500 ton da atık toplandı

Mobil Çözüm Aracı ile anlık ve etkin hizmet sağlandı. Bu uygulama ile vatandaşların talep, istek ve önerileri kayıt altına alınarak, çözümü sağlandı.

59 yeni aracı belediye filosuna katan Ataşehir Belediyesi, Akıllı Atık Toplama Sistemi'ni de devreye soktu. Sistem sayesinde atık toplama maliyetlerinde yüzde 50 oranında bir azalma sağlandı. 50 yerüstü ve 250 yeraltı konteyneri ile her gün 500 ton da atık toplandı.

Belediye Meclisi'nde, pazar günleri ile milli ve dini bayram günlerinde inşaat faaliyetlerinin yasaklanması kararlaştırıldı. Ayrıca, pergola ve sundurma gibi hafif yapıların şehir estetiğine uygun şekilde inşa edilmesini sağlamak amacıyla yeni usul ve esaslar da belirlendi.

2024 yılı itibarıyla Ataşehir Belediyesi, sağlık hizmetlerinde önemli bir başarıya imza attı. Prof. Dr. Türkan Saylan Tıp Merkezi, Kadın Sağlığı Merkezi ve Ferhatpaşa Sağlık Polikliniği'nde toplamda 45 bin kişiye sağlık hizmeti sunuldu. Ayrıca, Yeni Hayat Gençlik Merkezi aracılığıyla psikolojik destek sağlandı.

Hal projesinin yüzde 90'ını tamamlandı

Altyapı ve yol bakım çalışmaları da Ataşehir'de 2024 yılında aralıksız sürdürüldü. İlçede özellikle son 8 ayda 25 bin ton asfalt kaplama gerçekleştirilirken, 30 bin metrekare parke, yol ve tretuvar kaplaması yapıldı. Çalışmalar, ilçenin ulaşım altyapısını güçlendirerek, vatandaşların daha güvenli ve konforlu yollarda seyahat etmelerini sağladı. İBB iş birliğiyle sürdürülen projeler sayesinde de ilçenin altyapısı daha modernize edildi. İçerenköy Mahallesi'nde 54 yıldır faaliyet gösteren meyve ve sebze halinin taşınma süreci de İBB iş birliği ile hızlandı. Tuzlaya taşınacak olan hal projesinin yüzde 90'ını tamamlandı.

Ataşehir Belediyesi, vatandaşlara uygun fiyatlarla sosyal bir ortam sağlamak için Ata Kafelere yenilerini ekledi. Dört şubesi bulunan Ata Kafelerde, toplamda 400 bin 940 kişiye hizmet sunuldu. Ayrıca, Kent Lokantası ve restoran konsepti ile vatandaşlara yeni mekanlar sunuldu. İlk şubelerin yer tespitleri yapıldı, inşaat süreci için ise geri sayım başladı.

"Ataşehir Festival Park" hayata geçirildi

Ataşehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan yeni eğlence merkezi "Ataşehir Festival Park" da 2024'ün son ayında hayata geçirildi ve ilk festival başladı. Bölge halkının sosyal hayatını zenginleştirecek ve farklı kültürel deneyimler sunacak yeni festival alanı, birbirinden renkli etkinliklerle yılbaşı eğlencesine sahne oldu.

Sokak hayvanları unutulmadı

Sokak hayvanları için çalışmalarına devam eden Ataşehir Belediyesi, Maltepe Belediyesi ve İBB iş birliği ile Kayışdağı Ormanı'nda sokak hayvanları için modern bir rehabilitasyon merkezi kuruyor. Ataşehir Belediyesi'nin Geçici Hayvan Bakım Merkezi'nde ise binlerce sokak hayvanı tedavi edildi. Bunun yanı sıra sokak hayvanlarının sahiplenilmesi için gerçekleştirilen mektuplu çağrı kampanyasıyla da farkındalık yaratıldı. Can dostlara yönelik bir diğer önemli kampanyada ise vatandaşlar tarafından sahiplenilen sokak köpeklerinin bir yıllık mama ve aşılarının Ataşehir Belediyesi tarafından üstlenilmesi oldu.