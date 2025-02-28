Ataşehir Belediyesi\'nden Halk Buluşmaları Devam Ediyor

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(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi, "Söz Sizde, Çözüm Bizde" sloganıyla düzenlediği halk buluşmalarının ikincisini, bugün Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. Vatandaşlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ve ekibi, talepleri dinleyip çözüm önerilerini masaya yatırdı.

Ataşehir Belediyesi, halkla doğrudan iletişimi güçlendirmek ve ilçenin daha yaşanabilir bir hale gelmesi için halk buluşmalarına devam ediyor. "Söz Sizde, Çözüm Bizde" sloganıyla başlatılan halk buluşmalarının ikincisi, bugün Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Başkan Adıgüzel ve belediye yönetimi, vatandaşlarla birebir görüşmeler yaparak onların taleplerini dinleyip, sorunlara birlikte çözüm aradı.

Etkinlikte, taleplerin daha hızlı ve etkili bir şekilde çözülebilmesi için birçok masadan oluşan bir sistem kuruldu. Her bir masada, ilgili belediye birim müdürleriyle vatandaşlar arasında fikir alışverişi yapıldı. Yapı Kontrol, İmar ve Denetim, Temizlik İşleri, Fen İşleri, Veteriner İşleri, Park ve Bahçeler, Zabıta, Kentsel Dönüşüm, Afet İşleri, Sosyal İşler ve Destek Masaları gibi alanlarda vatandaşlar, belediyeye ait çeşitli hizmetlerin nasıl iyileştirilebileceği konusunda önerilerde bulundu.

Özellikle temizlik, park düzenlemeleri ve sosyal hizmetler gibi konularda vatandaşlar, belediyeye olan taleplerini açıkça ileterek, bu alanlarda yapılacak iyileştirmelerle ilgili beklentilerini paylaştı. Bunun yanı sıra kentsel dönüşüm ve imar planlaması gibi konularda da çözüm önerileri ele alındı.

Başkan Adıgüzel, tüm bu talepleri dikkatle dinlediklerini ve çözüm odaklı bir yaklaşım benimsediklerini vurguladı. Adıgüzel, halk buluşmalarıyla ilgili şunları söyledi:

"Bugün burada, Ataşehir'i daha yaşanabilir bir yer haline getirebilmek için hep birlikte fikirlerimizi paylaştık. Bu tür halk buluşmalarını düzenlemekteki amacımız, vatandaşlarımızın taleplerini dinleyerek, onlarla birlikte çözüm önerileri geliştirmek. Bizim için en önemli şey, halkımızın memnuniyetini ve iyi bir yaşam kalitesine sahip olmasını sağlamak. Bu buluşmalar, sadece bir araya gelmeyi değil, aynı zamanda ilçemizin geleceği için birlikte hareket etme fırsatını da sunuyor."

Ataşehir Belediyesi'nin vatandaşlarla daha güçlü bir iletişim kurma amacıyla başlattığı halk buluşmaları devam edecek.