Ataşehir Belediyesi'nden Kadınlara Yönelik Güçlenme Programı - Son Dakika
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Ataşehir Belediyesi'nden Kadınlara Yönelik Güçlenme Programı

Ataşehir Belediyesi ve AÇEV iş birliğiyle 19-50 yaş arasındaki kadınlar için 'Hayat Dolu Buluşmalar' güçlenme programı başlatıldı. Eğitimler, özgüven kazandırma, kariyer hedeflerine ulaşma ve toplumsal hayatta aktif olma konularında destek sağlamayı amaçlıyor.

09.04.2025 12:15  Güncelleme: 13:01
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(İSTANBUL) - Kadınların güçlendirilmesine ve potansiyellerini hayata geçirmelerine katkı sağlamak sağlamak amacıyla Ataşehir Belediyesi ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), 19-50 yaş arasındaki kadınlara yönelik "Hayat Dolu Buluşmalar" adlı güçlenme programını başlatıyor.

Ataşehir Belediyesi ve AÇEV iş birliğiyle yaşama geçirilen "Hayat Dolu Buluşmalar" adlı güçlenme programı, 19-50 yaş arasındaki kadınların eğitim, yaşam ve iş gücü becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor.

Katılımcılara özgüven kazandırmayı, kariyer hedeflerine ulaşmalarını ve toplumsal hayatta daha aktif bireyler olmalarını sağlamayı hedefleyen program kapsamında çeşitli eğitimler gerçekleştirlecek. Program, katılımcılarını iş dünyasında ve kişisel yaşamlarında daha güçlü ve donanımlı bir şekilde var olmaları için gerekli becerileri de sağlamış olacak.

Eğitimler yüz yüze ve interaktif olacak

Program, AÇEV eğitmenleri tarafından yüz yüze ve interaktif bir ortamda gerçekleştirilecek. Eğitim süreci, toplamda 18 oturumdan oluşacak ve her oturum üç saat sürecek. Haftada iki oturum yapılacak şekilde dokuz hafta boyunca devam edecek. Eğitimler, 09.00 ile 12.00 saatleri arasında yapılacak.

Eğitimin içeriğini şunlar oluşturuyor:

-Matematiği Günlük Hayatta Kullanma: Takvim kullanımı, bütçe planlama, problem çözme ve grafik okuma becerileri.

-Yaratıcı Düşünme ve Eleştirel Okuma: Anlayarak okuma, yaratıcı düşünme, eleştirel okuma ve bilgiye erişim.

-Haklarını Bilme ve Kullanma: Kadınların hukuki haklarını öğrenme ve kullanma yolları.

-İletişim ve Çatışma Çözme Becerileri: Etkili iletişim, çatışma çözme ve empati geliştirme.

Başvuru için ulaşılabilecek noktalar ve telefon numaraları ise şöyle:

-Kayışdağı Lions Sosyal Hizmet Merkezi: 0216 540 74 30 – 31

-Mustafa Kemal Sosyal Hizmet Merkezi: 0216 570 50 00/ 1975

- Mevlana Sosyal Hizmet Merkezi: 0216 570 50 00/1986

-Örnek Sosyal Hizmet Merkezi: 0216 574 90 19

-Ferhatpaşa Sosyal Hizmet Merkezi: 0216 570 50 00/ 2243

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Eğitim, Güncel, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ataşehir Belediyesi'nden Kadınlara Yönelik Güçlenme Programı - Son Dakika

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