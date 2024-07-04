Ataşehir Belediyesi Parkta Müzik Var Etkinlikleri Başlıyor

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(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi'nin düzenlediği "Parkta Müzik Var" etkinlikleri, 9 Temmuz Salı günü başlayacak ve bu ayın sonuna kadar ilçenin farklı noktalarında devam edecek.

Ataşehir Belediyesi'nin hazırladığı Parkta Müzik Var etkinlikleri, 9 Temmuz Salı günü Esatpaşa Mahallesi Aşık Veysel Parkı'nda başlayacak. Temmuz ayı sonuna kadar sürecek müzik dolu etkinlikler, ilçedeki farklı parkta düzenlenecek. Etkinliklerin tümü, akşam saat 20.00'de başlayacak.

"Sandalyeni kap gel" sloganıyla hazırlanan etkinlikler; 9 Temmuz'da Esatpaşa Mahallesi Aşık Veysel Parkı'nda, 11 Temmuz'da Mustafa Kemal Mahallesi Şükrü Sarıtaş Parkı'nda, 12 Temmuz'da Fetih Mahallesi Buhara Parkı'nda ve 16 Temmuz'da İçerenköy Mahallesi Meskenler Parkı'nda düzenlenecek. Etkinlikler; 18 Temmuz'da Atatürk Mahallesi 8 Mart Kadıneli Parkı'nda, 23 Temmuz'da Kayışdağı Mahallesi 80. Yıl Cumhuriyet Parkı'nda, 25 Temmuz'da Küçükbakkalköy Mahallesi Nazım Hikmet Parkı'nda ve 30 Temmuz'da iseMevlana Mahallesi 30 Ağustos Parkı'nda devam edecek.