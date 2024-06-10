Ataşehir Belediyesi Yaz Konserleri

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(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi'nin hazırladığı yaz konserlerinde ünlü müzik grupları Rubato, Köfn ve Madrigal sahne aldı.

Ataşehir Belediyesi tarafından dün Cumhuriyet Meydanı'nda ücretsiz olarak gerçekleşen konserler, dinleyicilerden beğeni topladı.

"Yaza Merhaba" konserlerinin ilk konuğu, Türk müziğinin en sevilen şarkılarını kendi tarzlarında yorumlayarak söyleyen Rubato oldu. Ardından sahne alan Köfn, sevilen şarkılarını ilçeliler için seslendirdi. Gecenin son konuğu ise Madrigal oldu.

Konserleri, eşi Elif Duygu Adıgüzel ve kızı Algı ile izleyen Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, konsere katılan gruplara ayrı ayrı çiçek takdim ederek, teşekkürlerini sundu. Adıgüzel, şunları söyledi:

"Ataşehir'deki gençlerin potansiyelleri çok yüksek"

"Değerli komşularım, sevgili gençler, sizlerle birlikte bu güzel yaz akşamında hep birlikte müzik dolu anlar yaşadık. Bu güzel gecede siz sevgili komşularımla birlikte olmak bizim için büyük bir mutluluk. Kıymetli sanatçılarımıza ve konserlerimizi izlemeye gelen tüm müzikseverlere teşekkür ediyorum. Ataşehirimiz genç bir ilçe ve Ataşehir'deki gençlerin potansiyelleri çok yüksek. Bu nedenle gençliğin sesine her zaman kulak vereceğiz. Onların fikirleriyle Ataşehir'i daha da güzelleştireceğiz. Önümüzdeki süreçte kültür-sanat alanındaki etkinliklerimizin de süreceğini buradan sizlerle paylaşmak isterim. Ataşehir'i bugün olduğu gibi böyle bir arada, neşeli görmek bizi çok mutlu ediyor."