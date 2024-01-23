Ataşehir\'de Bir Binanın Balkonu Çöktü

ATAŞEHİR'DE 2 katlı binanın 1'nci katında bulunan dairenin balkonunun çökme anı kameralara yansıdı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Mustafa Kemal Mahallesi 3004. Cadde üzerinde meydana geldi. 2 katlı binanın 1'nci katında bulunan dairenin balkonu henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Balkona ait molozlar kaldırıma dağılırken, şans eseri olayda yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, kaldırıma şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Dairenin balkonunun çökme anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

BİNA ARABA GEÇERKEN BİLE SARSILIYOR

Balkonun çöktüğü binada işyeri bulunan Tolga Bıçkıoğlu "Akşam 20.00 de kapattık, 22.00 gibi olmuş balkon çökmüş . Bizim mağazamızın üzerindeki balkonda sıkıntılı. Bina araba, kamyon geçerken bile hafif sallantı yapıyor. Bu nedenle mağduruz, can güvenliğimiz yok. Yetkililerden bir önlem alınmasını istiyoruz " diye konuştu.