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Ataşehir'de Bir Binanın Balkonu Çöktü - Son Dakika
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Ataşehir'de Bir Binanın Balkonu Çöktü

Ataşehir'de bulunan 2 katlı bir binanın 1. katında bulunan dairenin balkonu henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, güvenlik kameraları olay anını kaydetti. Binada işyeri bulunan bir kişi ise bina sallantısı nedeniyle can güvenliği konusunda endişeli olduğunu belirtti.

Ataşehir\'de Bir Binanın Balkonu Çöktü
23.01.2024 - 12:58,
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ATAŞEHİR'DE 2 katlı binanın 1'nci katında bulunan dairenin balkonunun çökme anı kameralara yansıdı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Mustafa Kemal Mahallesi 3004. Cadde üzerinde meydana geldi. 2 katlı binanın 1'nci katında bulunan dairenin balkonu henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Balkona ait molozlar kaldırıma dağılırken, şans eseri olayda yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, kaldırıma şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Dairenin balkonunun çökme anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

BİNA ARABA GEÇERKEN BİLE SARSILIYOR

Balkonun çöktüğü binada işyeri bulunan Tolga Bıçkıoğlu "Akşam 20.00 de kapattık, 22.00 gibi olmuş balkon çökmüş . Bizim mağazamızın üzerindeki balkonda sıkıntılı. Bina araba, kamyon geçerken bile hafif sallantı yapıyor. Bu nedenle mağduruz, can güvenliğimiz yok. Yetkililerden bir önlem alınmasını istiyoruz " diye konuştu.

Kaynak: DHA
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