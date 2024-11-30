Ataşehir'de Gecekonduda Yangın

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Ataşehir'de gecekonduda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ev sahipleri kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alarak söndürüldü.

Gecekondunun kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.