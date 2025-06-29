Ataşehir'de Kundaklama Şüphesiyle Araç Yangını - Son Dakika
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Ataşehir'de Kundaklama Şüphesiyle Araç Yangını

Ataşehir\'de Kundaklama Şüphesiyle Araç Yangını
29.06.2025 17:39
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Ataşehir'de sanayi sitesinde çıkan yangında 10 araç yandı, 2 şüpheli yakalandı.

ATAŞEHİR'de sanayi sitesinde hurda ve tamir için bekleyen araçların bulunduğu alanda çıkan yangında 10 araç küle döndü. Kundaklama şüphesiyle başlatılan soruşturma kapsamında aranan şüphelilerden biri Kocaeli'nde diğeri ise Maltepe'de yakalanarak gözaltına alındı.

Yangın, saat 05.00 sıralarında İçerenköy Mahallesi, Bostancı Sanayi Sitesi'nde hurda araçların bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Alevleri görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede büyüyen alevler, sanayi sitesinde tamir için bekleyen diğer otomobiller ile bitişikte bulunan otelin otoparkındaki araçlara sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araçlara müdahale ederken, 10 araç zarar gördü.

KAMERALAR TEK TEK İNCELENDİ

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yangının çıkış sebebini belirlemek için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin parmak izi çalışmaları ile kamera kayıtları karşılaştırıldığında, şüphelilerin B.Y. ve T.A. olduğu belirlendi. Olaydan yaklaşık 30 dakika önce bir aracın içine giren şüphelilerin burada oturduğu, ardından yangını başlattığı tespit edildi. Çok sayıda güvenlik kamerasını incelemeye alan ekipler, şüphelilerin, Huzur Hoca Caddesi'nden Sazak Sokak, Doğanay Sokak, Didem Sokak ve Bahçelerarası Sokak güzergahını kullanarak D-100 Karayolu'na doğru kaçtıkları görüldü.

'ALKOLLÜYDÜK, BİLİNÇSİZCE YAKTIK'

Çalışmaların devamında şüphelilerden B.Y., Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, T.A. ise Maltepe'deki evinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde alkollü olduklarını ve bilinçsizce hareket ettiklerini söyledikleri öğrenildi. Şüphelilerden birinin araçta uyumak için içeri girdiği, diğerinin ise aracı ateşe verdiği belirtildi. Öte yandan yapılan incelemelerde, şüpheli B.Y.'nin 'kasten yaralama', 'uyuşturucu madde kullanma', 'açıktan hırsızlık' ve 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçlarından kaydı bulunduğu, diğer şüpheli T.A.'nın ise 'otodan hırsızlık' ve 'gasp' suçlarından sabıkalı olduğu tespit edildi.

Kaynak: DHA

Ataşehir, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Suç, Son Dakika

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