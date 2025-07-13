Ataşehir\'de Restoranda Yangın

Ataşehir'de bir restoranın teras katında çıkan yangın hasara neden oldu.

Küçükbakkalköy Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi'ndeki balık restoranının teras katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılırken, yoğun duman oluştu.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, iş yerinde hasara neden oldu.

Yangın sırasında restoranın teras katının boş olduğu öğrenildi.