Atık Yangını 6 Dekar Alanı Yaktı

Çorum'un Laçin ilçesinde yol kenarına atılan atıklardan çıktığı değerlendirilen yangın nedeniyle yaklaşık 6 dekar alan zarar gördü.
Mescitli köyünün girişinde, Bekir Dayı'ya ait tarlada, yol kenarına atılan atıkların yüksek hava sıcaklığı nedeniyle tutuşmasından dolayı yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Laçin, Dodurga, Osmancık ve Amasya'nın Hamamözü belediyelerinden gelen itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında, yaklaşık 6 dekar alan zarar gördü.
Yaklaşık 8 saat sonra aynı noktada çıkan ikinci yangın da Laçin Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.
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