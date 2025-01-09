Atina'da asansör düştü: 4 yaralı

Güncel

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir hastanede asansörün düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, Atina'daki Kızılhaç Hastanesinde, içinde 4 kişinin bulunduğu asansör, henüz bilinmeyen nedenle düştü.

Asansörde bulunan 4 kişi yaralandı.

Hastaneden çıkışı verilen ancak hastaneden çıkarken asansörün düşmesi sonucu omurgasında kırıklar oluşan hasta ve diğer yaralılar Kızılhaç Hastanesinde tedavi altına alındı.