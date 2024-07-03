Atina'da kaçmaya çalışan tutuklu dikenli tellerde mahsur kaldı

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Koridalos Cezaevi'nden kaçmaya çalışan bir tutuklu, dikenli tellerde mahsur kalınca yakalandı.
Yunan basınında yer alan haberlere göre, öğleden sonra Koridalos Cezaevi'nden kaçmaya çalışan tutuklu, cezaevindeki taş duvarı geçmeyi başardı ancak dikenli tellere takılarak burada mahsur kaldı.
Bu sırada güvenlik görevlileri, tutuklunun mahsur kaldığı yerin civarındaki yolları tedbiren trafiğe kapattı.
Dikenli tellerden alınan tutuklu tekrar cezaevine gönderildi.
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