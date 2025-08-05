Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde çıkan kavgada av tüfeğiyle bir kişiyi öldüren zanlı tutuklandı.
M.S'yi öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan ve İlçe Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan E.K. (51), adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Çakırözü köyünde 3 Ağustos'ta borç meselesinden çıkan kavgada E.K, av tüfeğiyle M.S'yi öldürmüş, jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Son Dakika › Güncel › Av Tüfeğiyle Öldürme: Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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