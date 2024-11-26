Kulu ilçesinde bir kişi av için gittiği arazide tüfeğinin ateş alması sonucu yaralandı.
Küçük Göl çevresinde avlanan T.M. (18), omzunda ters asılı tüfeğin ateş alması sonucu topuğundan yaralandı.
T.M'nin, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Avda Tüfek Kazası: Bir Yaralı - Son Dakika
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